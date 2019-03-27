Общество

Венесуэла остановила экспорт нефти из-за отключения электричестваПолит.ру 19:00

Из-за массовых отключений электроснабжения в Венесуэле остановлена работа главного экспортного нефтяного терминала республики — Jose («Хосе»). Кроме того, прекращено производство на четырех предприятиях по улучшению нефти, расположенных в районе Ориноко.
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Венесуэла остановила главный экспортный нефтяной терминал из-за отключений электроэнергии

Московский Комсомолец21:22

Венесуэла остановила экспорт нефти из-за отключения электричества

Полит.ру19:00

«Всё парализовано» — блэкаут остановил экспорт нефти из Венесуэлы

REGNUM16:02

Венесуэла остановила главный экспортный нефтяной терминал из-за блэкаута - агентство

ПРАЙМ16:40
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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