Почти вся Венесуэла осталась без светаLenta.ru вчера в 21:12

Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!

В 21 из 23 штатов Венесуэлы зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает газета El Nacional. По информации издания, обслуживающий столицу страны Каракас аэропорт остался без света.

Почти вся Венесуэла осталась без света

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