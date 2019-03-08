Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭСРоссийская газета вчера в 20:22

Напомним, массовые отключения электричества зарегистрированы в 21 из 23 штатов, а также в столице страны. В Каракасе обесточенными оказались несколько линий метрополитена. Без света остался и местный аэропорт Майкетия.
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Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

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