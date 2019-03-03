Энергетика

Венесуэла оказалась на пороге глобального топливного кризисаLenta.ru 06:09

Венесуэле в ближайшие месяцы грозит серьезный топливный кризис при наличии огромных объемов непереработанной нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на прогноз латиноамериканского экономического консалтингового агентства Ecoanalítica.
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Последствия санкций... Венесуэле грозит топливный кризис

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Венесуэла рискует остаться без топлива уже в апреле

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Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис

Pravda.Ru06:46

Венесуэла оказалась на пороге глобального топливного кризиса

Lenta.ru06:09

Богатая нефтью Венесуэла может через месяц остаться без топлива

Ruposters.ru07:36
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Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

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«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в чемпионате России

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Культура

Сергей Шнуров объявил об уходе из Instagram

Известный российский исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что собирается уйти из Instagram, так как модераторы по каким-то причинам часто блокируют его публикации со стихами, размещенные в этой социальной сети.
Обновлено в 12:30
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено в 14:20
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Политика

От Mail on Sunday требуют извинений за ложь о Яковенко

Посольство России в Лондоне потребовало извинений у издания британского издания Mail on Sunday за публикацию ложной информации о после Александре Яковенко.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Авиадебошира, устроившего драку на борту, привлекли к ответственности

Обновлено в 13:32
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Футбол

В правила футбола внесен ряд изменений

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила.
Обновлено в 09:53
Политика

Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя

Обновлено в 07:50
Происшествия

Автобус с 47 детьми съехал в кювет на трассе в Челябинской области

Обновлено в 12:46
Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Политика

Посольство России хочет встретиться с сыном жертвы «Новичка»

Посольство России в Великобритании выразило готовность встретиться с сыном Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает ТАСС.
Обновлено в 09:39
Хоккей

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» серию первого раунда плей-офф КХЛ

"Ак Барс" уступил "Авангарду" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:30
Политика

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо возвращается на родину

Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащей с провинцией Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Москве загорелось здание бывшего фитнес-центра

Обновлено в 13:27
Спорт

Елена Вяльбе: ситуация с легализованным допингом в лыжных гонках надоела

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Сергею Смышляеву подвела итоги чемпионата мира-2019, проанализировав успехи и неудачи российских спортсменов, и отметила, что вопросы у нее есть к каждому из тренеров сборной.
Обновлено в 09:11
Футбол

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ

Обновлено в 13:27
Политика

В Эстонии началось голосование на парламентских выборах

Ранее в Эстонии прошло предварительное (включая электронное) голосование, в котором приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тыс. избирателей больше, чем на парламентских выборах 2015 года.
Обновлено в 02:12
Общество

Божена Рынска пережила клиническую смерть

По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Политика

В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»

Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".
Обновлено в 08:55
Спорт

Фуркад: Логинов сильнее, чем был раньше. Я не доверяю ему

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к россиянину Александру Логинову.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста

Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено вчера в 20:46
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Хоккей

Рейнджерс — Вашингтон 2:2 (Овертайм)

Нападающий в начале второго периода встречи подарил шайбу фанату.
Обновлено в 14:40
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Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
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Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку

Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
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Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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