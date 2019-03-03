Энергетика

Венесуэла оказалась на пороге глобального топливного кризисаLenta.ru вчера в 06:09

Венесуэле в ближайшие месяцы грозит серьезный топливный кризис при наличии огромных объемов непереработанной нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на прогноз латиноамериканского экономического консалтингового агентства Ecoanalítica.
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Еще 1 кризис. Венесуэла в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой топлива

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Последствия санкций... Венесуэле грозит топливный кризис

Красная веснавчера в 14:13

Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис

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Венесуэла рискует остаться без топлива уже в апреле

Эксперт-Татарстанвчера в 09:08

Венесуэла оказалась на пороге глобального топливного кризиса

Lenta.ruвчера в 06:09

Богатая нефтью Венесуэла может через месяц остаться без топлива

Ruposters.ruвчера в 07:36
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Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Сети появились видео разрушений после торнадо в США

В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия.
Обновлено в 00:40
Политика

Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита

Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Обновлено в 02:27
Происшествия

В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Москве возбуждены 10 уголовных дел по факту самостроев

"Прокурорами в следственных органах инициировано проведение процессуальных проверок, по результатам которых возбуждено 10 уголовных дел по фактам самоуправных действий, причинивших существенный вред городу, при строительстве объектов и конструктивных изменений уже существующих строений в различных округах столицы", - говорится в них.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Футбол

В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

Игрок "Амедспора" Мансур Чалар незаметно пронес на поле острое лезвие.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Орске убит заместитель директора городских электросетей

Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Транспорт

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Спорт

Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде

Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 00:53
Общество

Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу

Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

В Тернопольской области члены экстремистского движения "Правый сектор"* и сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

Институт Генплана использовал данные операторов при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров в 2017 – 2018 гг. А когда разрабатывали территориальную схему Троицкого и Новомосковского округов Москвы, по аналитике операторов удалось скорректировать (увеличить) данные о количестве жителей и работающих в новой Москве, вспоминает представитель института.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада

Познер пояснил, что опубликовал запись из-за того, что ему часто задают вопрос относительно парадокса "бедности россиян" и природного богатства, которым обладает Россия.
Обновлено в 02:58
Политика

Болтон пригрозил противникам возвращения Гуаидо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Политика

США призвали противодействовать «влиянию» России на Венесуэлу

Законопроект, внесенный в конгресс США, получил название «О требовании провести оценку угрозы и выработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле, а также провести оценку приобретения находящихся в США активов Citgo иностранными инвесторами».
Обновлено в 01:32
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 14:20
Политика

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция

На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.
Обновлено вчера в 23:15
Спорт

Сергей Устюгов: «Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают»

В большом интервью "СЭ" Устюгов объяснил, как относится к этим результатам, поделился планами на будущее, жестко высказался о лишних людях в сборной России, прояснил свое отношение к Дмитрию Губерниеву и назвал лыжника, с кем бы подрался по правилам ММА.
Обновлено в 01:30
Экономика

АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков»

В начале 2018 г. «Аква инвест» стал владельцем завода в Ставропольском крае, затем вместе с подконтрольной государству компанией «Кавминкурортресурсы» (КМКР; крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) создал компанию «Холдинг аква», которая стала при участии еще одного крупного недропользователя – «Холод розлива» выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено вчера в 16:05
Финансы

Рубль умеренно растет к доллару и евро на открытии торгов

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Черном море прекратился пожар на горевшем полтора месяца танкере

Обновлено в 02:52
Общество

Москвичам посоветовали носить зонты для защиты от ворон

Москвичам рекомендуют весной носить с собой зонты для защиты от стай ворон, чье поведение становится агрессивным весной в период гнездования.
Обновлено в 00:56
Музыка

Сергей Лазарев случайно поставил синяк Лере Кудрявцевой

Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера

Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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