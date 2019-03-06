Политика
Венесуэла объявила персоной нон грата посла ГерманииФАН 10:50
Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла Германии в республике Даниэля Кринера. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Общество
Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя
Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 регионов по продажам алкоголя по итогам 2018 года.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд
Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
Обновлено в 22:00
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Филадельфии»
Обновлено в 22:26
Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Общество
В США россиянку признали виновной в похищении своих детей
Обновлено в 22:23
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:06
Политика
Компания Huawei подала в суд на правительство США
Китайская компания Huawei обратилась в окружной суд Техаса с иском против правительства США.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие
Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ России
Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы России.
Обновлено 04 марта в 19:02
Политика
Эрдоган допустил покупку у России С-500
Обновлено в 15:39
Путешествия
В итальянском парке Чинкве-Терре решили штрафовать за шлепанцы
В национальном итальянском парке Чинкве-Терре (регион Лигургия) решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев.
Обновлено в 21:27
Здоровье
Определен простой способ сохранить здоровое сердце
Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
Обновлено в 20:04
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Политика
Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату.
Обновлено в 20:55
Энергетика
Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США
Банк специализируется на Венесуэле: он отмечает, что возросшие поставки российских нефтепродуктов в США — это следствие «адаптации рынков США к потере венесуэльской нефти».
Обновлено в 12:05
Экономика
МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане
Штраф в $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено в 20:44
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Авто
В США назвали Aurus конкурентом Bentley и Rolls‐Royce
Больше других американские журналисты выделили бронированный лимузин Aurus Senat L700, который превосходит размерами Rolls-Royce Phantom и Maybach 62.
Обновлено в 20:46
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Топ-менеджер «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода
Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров обругал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерск.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Политика
Трамп пригрозил отказом от дебатов на «радикально левых» телеканалах
Президент США Дональд Трамп в преддверии президентских выборов может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов.
Обновлено в 22:06
Кино
Скончалась театральный критик и сценарист Майя Туровская
Обновлено в 11:43
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 22:38
Происшествия
В Бурятии бухгалтер МВД похитила четыре миллиона рублей
Иволгинский районный суд Бурятии вынес приговор бывшему бухгалтеру отдела МВД.
Обновлено в 20:55
Политика
Украинский посол заявил, что его страна «стояла у истоков Европы»
Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, а сама страна «стояла у истоков Европы».
Обновлено вчера в 19:58