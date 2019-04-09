Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государствИзвестия 17:04
Уточняется, что Боливарианская Республика покинет ОАГ 27 апреля 2019 года. Как заявило внешнеполитическое ведомство, «Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими интересами администрации США», передает ТАСС.
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Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Политика
Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32
Наука
Ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда с 1961 года
Обновлено в 05:45
Интернет
Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3
Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено в 06:19
Общество
Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней
Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
Армия и оружие
Атака на американский истребитель F-22 попала на видео
На представленных видеокадрах учебного боя можно увидеть, как пилот американского истребителя F-22 допускает несколько шибок, но после того, как его истребитель оказывается в прицеле французского истребителя, уйти от погони американский боевой самолёт так и не смог.
Обновлено в 19:10
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Авто
В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Транспорт
Долгожданную скоростную трассу в Приморье собираются сделать платной
Дорога позволяет улучшить и транспортную инфраструктуру южного побережья Приморья, ориентированного на туристов.
Обновлено в 19:34
Теннис
Марракеш. Фабио Фоньини проиграл Иржи Веселы в стартовом матче
Итальянский теннисист Фабио Фоньини не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Марракеше, уступив в двух сетах чеху Иржи Веселы, - 6/7(2), 4/6.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Участники ДТП открыли стрельбу в Торонто
В канадском Торонто произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после чего пассажиры транспортных средств открыли стрельбу друг по другу.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева
Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:48
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Спорт
Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено в 13:19
Общество
Синхротрон ждет
В прошлом году вузы Сибиского федерального округа подготовили 3,5 тысячи специалистов с цифровыми компетенциями, что в два раза меньше потребности.
Обновлено в 13:06
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Кино
Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино
Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.
Обновлено в 04:51
Технологии
Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри
Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Энергетикам оставили свободу оборота
Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
Общество
"Все на кассу!" ГК «Эгида» рассказала смолянам о новых правилах торговли
Напомним, с 1 июля 2018 года использование онлайн-касс стало обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и «патенте», работающих в сфере торговли и общепита и имеющих наемных сотрудников.
Обновлено в 15:15
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:44