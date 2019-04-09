Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государствРИА Новости вчера в 16:46
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
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Колумбия: признание ОАГ представителя Гуайдо - фундаментальный шаг
Московский Комсомолецвчера в 19:44
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Происшествия
Кокорин призвал журналистов полнее освещать заседание
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к журналистам с просьбой полнее освещать судебный процесс над ним и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, передает Sport24.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено 08 апреля в 17:02
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика
Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Двое бывших депутатов думы Астраханской области осуждены за педофилию
Суд назначил 24 года и 16 лет колонии строгого режима двум бывшим депутатам Астраханской областной думы, признав их виновными в изготовлении порнографии, изнасиловании и совращении детей.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Двое 17-летних подростков в Тыве убили мужчину и изнасиловали его жену
В столице Тывы двое подростков совершили сразу два преступления. Ни насмерть забили мужчину и изнасиловали его супругу.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США оценивают ущерб от субсидий ЕС в $11 миллиардов ежегодно. Эта сумма является предметом разбирательства в ВТО.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено 08 апреля в 10:38
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Путешествия
Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Кино
Джулианна Мур сыграет в сериале по роману Стивена Кинга «История Лизи»
Оскароносная американская актриса Джулианна Мур исполнит главную роль в сериале "История Лизи" (Lisey’s Story) - адаптации одноименного романа Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская продемонстрировала идеальную фигуру в мини-платье с декольте
Обновлено в 01:00
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Игуаин надеется, что Азар останется в «Челси»
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин надеется, что полузащитник Эден Азар останется в английском клубе.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Гаджеты
В Microsoft разрешили пользователям не извлекать флешку безопасно
Как говорится, люди делятся на два вида: те, которые переживают за свою флешку, и те, кто извлекают ее, наплевав не рекомендации.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы рассказали о приметах скорого развода
Свадебные фотографы поделились приметами, которые могут рассказать о том, как скоро брак распадется.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту реальных зарплат
Министерство экономического развития России снизило прогноз по росту реальных зарплат в стране на текущий год до 1,1% с 1,4%, говорится в документах ведомства.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Путин пословицей прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент России Владимир Путин назвал предсказуемым итог расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего следов сговора Москвы и предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Обновлено вчера в 04:51
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено вчера в 02:48
Общество
Текст Тотального диктанта в Красноярске прочитают Илья Зайцев и Иван Солнцев
В число диктаторов Тотального диктанта-2019 в очередной раз вошли депутат Илья Зайцев и телеведущий Иван Солнцев.
Обновлено в 00:23