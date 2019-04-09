Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государствИзвестия 17:04

Как сообщил МИД латиноамериканской страны, «это одно из самых печальных решений, принятых организацией, а также вульгарное применение шантажа и давления на государства-члены в целях удовлетворения пожеланий Вашингтона». Уточняется, что Боливарианская Республика покинет ОАГ 27 апреля 2019 года.

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Футбол Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.

Политика Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».

Шоу-бизнес Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.

Спорт Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.

Происшествия В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.

Происшествия Найдены новые улики против задержанной в Мар-а-Лаго гражданки Китая Устройство найдено при обыске номера, где проживала Чжан Юйцзин, обвиняемая в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго (штат Флорида) — резиденцию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Финансы Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.

Космос Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Политика Меркель не встретила Мэй в Берлине Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.

Политика Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.

Армия и оружие Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.

Происшествия Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.

Наука Психологи нашли связь между чертами личности и результатами жизни Как заявил специалист в области психологии Кристофер Дж. Сото, проект LOOPR дал возможность изучить связь между чертами личности и возможностями людей.

Технологии Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.

Здоровье Глава европейского отделения ВОЗ Жоао Бреда: опасные трансжиры подстерегают вас не только в фастфуде, но и в домашней еде Ключевая модель, впервые представленная в Дании, заключается в ограничении содержания промышленно производимых трансжиров: не более чем 2 грамма на 100 граммов масложирового компонента любого продукта питания.

Футбол СМИ: «МЮ» готов предложить Рэшфорду 300 000 фунтов стерлингов в неделю Как утверждает The Mirror, "красные дьяволы" предложат 21-летнему англичанину пятилетний контракт с зарплатой в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.

Политика Путин и Эрдоган не смогли договориться о цене на газ Во время прошедшей встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в числе прочих вопросов повестки, лидеры обсудили сотрудничество двух стран в газовой сфере.