Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государствИзвестия 17:04

Как сообщил МИД латиноамериканской страны, «это одно из самых печальных решений, принятых организацией, а также вульгарное применение шантажа и давления на государства-члены в целях удовлетворения пожеланий Вашингтона». Уточняется, что Боливарианская Республика покинет ОАГ 27 апреля 2019 года.
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Венесуэла выйдет из ОАГ 27 апреля

Коммерсантъ18:16

Гуайдо приветствовал признание его сторонника ОАГ

Московский Комсомолец19:28

В Колумбии назвали признание ОАГ представителя Гуайдо «фундаментальным шагом»

ТАСС18:35

Венесуэла намерена покинуть ОАГ

Газета.Ru16:50

Венесуэла покинет Организацию американских государств

RT на русском16:47

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Известия17:04

Венесуэла покинет Организацию американских государств

РИА Новости16:46
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Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Футбол

Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта

Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Спорт

Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Найдены новые улики против задержанной в Мар-а-Лаго гражданки Китая

Устройство найдено при обыске номера, где проживала Чжан Юйцзин, обвиняемая в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго (штат Флорида) — резиденцию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Boeing не получила ни одного заказа на самолеты типа 737 в марте

Обновлено в 18:05
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах

Обновлено в 14:10
Финансы

Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год

В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено в 13:00
Космос

Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне

Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 19:08
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика

Меркель не встретила Мэй в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Наука

Психологи нашли связь между чертами личности и результатами жизни

Как заявил специалист в области психологии Кристофер Дж. Сото, проект LOOPR дал возможность изучить связь между чертами личности и возможностями людей.
Обновлено в 12:03
Технологии

Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри

Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи

Обновлено в 13:57
Здоровье

Глава европейского отделения ВОЗ Жоао Бреда: опасные трансжиры подстерегают вас не только в фастфуде, но и в домашней еде

Ключевая модель, впервые представленная в Дании, заключается в ограничении содержания промышленно производимых трансжиров: не более чем 2 грамма на 100 граммов масложирового компонента любого продукта питания.
Обновлено в 09:40
Футбол

СМИ: «МЮ» готов предложить Рэшфорду 300 000 фунтов стерлингов в неделю

Как утверждает The Mirror, "красные дьяволы" предложат 21-летнему англичанину пятилетний контракт с зарплатой в размере 300 000 фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 12:52
Здоровье

Нерожденная дочь спасла жизнь жительнице Великобритании

Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Космос

Ученые обнаружили сгустки плазмы в 500 раз превосходящие размеры Земли

Обновлено в 11:44
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Политика

Путин и Эрдоган не смогли договориться о цене на газ

Во время прошедшей встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в числе прочих вопросов повестки, лидеры обсудили сотрудничество двух стран в газовой сфере.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в марте показал незначительное падение

Обновлено в 06:28
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