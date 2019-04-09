Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государствРБК 20:57

В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ. Она отметила, что процедура выхода из организации займет два года. При этом в ОАГ посчитали, что выход Венесуэлы не является «решением».
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