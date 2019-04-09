Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государствРБК 20:57
В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ. Она отметила, что процедура выхода из организации займет два года. При этом в ОАГ посчитали, что выход Венесуэлы не является «решением».
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Наблюдая за звездной семьей, все гости отметили, как Иван с годами все больше становится на своего знаменитого отца.
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Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву
США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Политика
Заместитель министра внутренней безопасности США подала в отставку
Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Клэр Грейди подала заявление об уходе в отставку, сообщила 9 апреля экс-глава МВБ Кирстен Нильсен на своей странице в Twitter.
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Политика
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Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
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Политика
Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй
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Обновлено в 16:39
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Политика
Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле
Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Общество
Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки
Самые интересные варианты на рынке недвижимости Барнаула Фото: ИСК "Алгоритм" Квартиры с европланировкой с каждым годом пользуются все большей популярностью в Барнауле.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
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Путин прибыл на Арктический форум в Петербург
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Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Кокорин обратился к журналистам после заседания суда
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 15:01
Политика
Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
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Политика
Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой
Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
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