Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государствРБК вчера в 20:57

В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ. Она отметила, что процедура выхода из организации займет два года. При этом в ОАГ посчитали, что выход Венесуэлы не является «решением».
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Венесуэла выйдет из ОАГ 27 апреля

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ТАССвчера в 19:54

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РИА Новостивчера в 16:46
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Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева

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Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
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Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
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Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

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Министерство экономического развития России снизило прогноз по росту реальных зарплат в стране на текущий год до 1,1% с 1,4%, говорится в документах ведомства.
Обновлено вчера в 22:25
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Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Евгений Петросян тратит миллионы на содержание Елены Степаненко

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что Евгений Ваганович продолжает покрывать расходы экс-супруги, правда, не по своей воле.
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Наука

Содержащийся в перце капсаицин замедляет развитие рака легких

Главный компонент перца чили — вещество под названием капсаицин — замедлило рак легких у модельных грызунов.
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Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль

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В Hyundai рассказали о новом поколении модульной платформы

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СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
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У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей

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В Сети появились рендеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650

На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
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Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено вчера в 15:58
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НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

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