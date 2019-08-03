Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед СБ о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики. В связи с этим постпреду страны при ООН Самуэлю Монкаде поручено сообщить Совету безопасности о "незаконной и преступной угрозе" президента США ввести морскую блокаду.

Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США

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