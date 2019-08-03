Политика

Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны СШАТК Звезда вчера в 18:39

Глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет Безопасности ООН из-за угрозы стране. По мнению президента, таковой является намерение руководителя США Дональда Трампы ввести блокаду Венесуэлы.
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Николас Мадуро
Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед СБ о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикИзвестия вчера в 19:47

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