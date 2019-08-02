Политика
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз ТрампаРИА Новости вчера в 18:33
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.
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Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед СБ о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикИзвестия вчера в 19:47
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