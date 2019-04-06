Политика
Венесуэла назвала преступными новые санкции СШАRT на русском вчера в 23:51
Власти Венесуэлы считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США, говорится в коммюнике МИД страны.
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Кубинские власти назвали новые санкции США «экономическим пиратством»
Московский Комсомолецвчера в 22:40
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Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика
Медведев заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты
Правительство формирует перечень персональных показателей для вице-премьеров и министров, которые будут нести личную ответственность за реализацию национальных проектов.
Обновлено в 05:18
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Спорт
Жамбалова стала победительницей масс-старта на 30 км на ЧР
Российская лыжница Лариса Жамбалова стала победительницей в лыжном масс-старте на дистанции 30 километров на чемпионате России, проходящем в Архангельской области.
Обновлено в 06:07
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Шоу-бизнес
Александр Задойнов расстался с девушкой после примирения с Элиной Камирен
Обновлено в 05:30
Футбол
Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА
Обновлено вчера в 07:35
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»
Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Музыка
В Финляндии пройдет конкурс вязания под хэви-метал
В Финляндии состоится первый в истории чемпионат по вязанию на спицах под музыку в стиле хэви-метал, сообщает 6 апреля издание Metal Hammer.
Обновлено в 06:08
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала своего годовалого внука Петю
В 2018 году у 51-летней Екатерины Стриженовой родился первый внук от старшей дочери Анастасии. Вчера был его первый день рождения.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Киргизии повторно ужесточили наказание за похищение невест
В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР
Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Авто
Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью
На YouTube-канале Teslicka CZ разместили видеоролик, на котором запечатлено, как электрический кроссовер Tesla Model X справляется с грязевыми препятствиями, испытания проходили на площадке автодрома Czech Motorland.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин станет папой во второй раз
Известный певец, 33-летний музыкант и участник дуэта Artik & Asti Артем Умрихин скоро ожидает пополнения своей семьи.
Обновлено в 05:17
Политика
Определены суммы штрафа за карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии
Парламент Грузии установил сумму денежных штрафов за распространение искаженной информации о территориальной целостности Грузии, в первую очередь – за выпуск и распространение карты страны без Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:35
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Собачница обстреляла школьника в Удельном парке в Петербурге
Женщина выстрелила из пистолета в 15-летнего подростка после конфликта в Удельном парке Петербурга, в ночь на 5 апреля, сообщает телеканал «78».
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенёс концерт в Костроме из-за ангины
Стас Михайлов вынужден был перенести концерт в Костроме, за что лично извинился перед фанатами. Отмена выступления произошла из-за ангины.
Обновлено в 02:20