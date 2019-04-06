Политика

Венесуэла назвала преступными новые санкции СШАRT на русском вчера в 23:51

Власти Венесуэлы считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США, говорится в коммюнике МИД страны.
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МИД Венесуэлы назвал новые санкции США циничными и преступными

РБКвчера в 23:58

МИД Венесуэлы: Каракас ответит на новые санкции Вашингтона «юридическим путем»

ТАССвчера в 23:42

Венесуэла назвала преступными новые санкции США

RT на русскомвчера в 23:51

В МИД Кубы назвали новые санкции США экономическим пиратством

Интерфаксвчера в 23:32

Кубинские власти назвали новые санкции США «экономическим пиратством»

Московский Комсомолецвчера в 22:40

Венесуэла назвала новые санкции США преступными

РИА Новостивчера в 23:40

Куба: санкции США против Венесуэлы - экономическое пиратство

Вести.Ruвчера в 22:36
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Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика

Медведев заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты

Правительство формирует перечень персональных показателей для вице-премьеров и министров, которые будут нести личную ответственность за реализацию национальных проектов.
Обновлено в 05:18
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Футбол

Мамаев перешел в 12-местную камеру ради возможности играть в футбол

Обновлено в 03:42
Политика

Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии

Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало

Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Спорт

Жамбалова стала победительницей масс-старта на 30 км на ЧР

Российская лыжница Лариса Жамбалова стала победительницей в лыжном масс-старте на дистанции 30 километров на чемпионате России, проходящем в Архангельской области.
Обновлено в 06:07
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Шоу-бизнес

Александр Задойнов расстался с девушкой после примирения с Элиной Камирен

Обновлено в 05:30
Футбол

Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА

Обновлено вчера в 07:35
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле

Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге

Обновлено в 05:34
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей

Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»

Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Музыка

В Финляндии пройдет конкурс вязания под хэви-метал

В Финляндии состоится первый в истории чемпионат по вязанию на спицах под музыку в стиле хэви-метал, сообщает 6 апреля издание Metal Hammer.
Обновлено в 06:08
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика

Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко

Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова показала своего годовалого внука Петю

В 2018 году у 51-летней Екатерины Стриженовой родился первый внук от старшей дочери Анастасии. Вчера был его первый день рождения.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Киргизии повторно ужесточили наказание за похищение невест

В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР

Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Авто

Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью

На YouTube-канале Teslicka CZ разместили видеоролик, на котором запечатлено, как электрический кроссовер Tesla Model X справляется с грязевыми препятствиями, испытания проходили на площадке автодрома Czech Motorland.
Обновлено вчера в 06:45
Футбол

Израильский голкипер стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин станет папой во второй раз

Известный певец, 33-летний музыкант и участник дуэта Artik & Asti Артем Умрихин скоро ожидает пополнения своей семьи.
Обновлено в 05:17
Политика

Определены суммы штрафа за карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии

Парламент Грузии установил сумму денежных штрафов за распространение искаженной информации о территориальной целостности Грузии, в первую очередь – за выпуск и распространение карты страны без Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:35
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Собачница обстреляла школьника в Удельном парке в Петербурге

Женщина выстрелила из пистолета в 15-летнего подростка после конфликта в Удельном парке Петербурга, в ночь на 5 апреля, сообщает телеканал «78».
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Стас Михайлов перенёс концерт в Костроме из-за ангины

Стас Михайлов вынужден был перенести концерт в Костроме, за что лично извинился перед фанатами. Отмена выступления произошла из-за ангины.
Обновлено в 02:20
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