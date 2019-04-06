Политика
Венесуэла назвала новые санкции США преступнымиРИА Новости вчера в 23:40
Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.
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Кубинские власти назвали новые санкции США «экономическим пиратством»
Московский Комсомолецвчера в 22:40
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Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»
Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала".
Обновлено в 01:20
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Религия
Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ГИБДД усложнит экзамен на водительские права.
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
Фанаты «Альянса» смогли увидеть клип на культовую песню спустя 32 года
Олег Парастаев, клавишник группы «Альянс», на своем YouTube-канале выложил клип на песню «На заре».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Во Владимирской области из-за пожара погибли двое детей
Во Владимирской области произошел серьезный пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Задержан скрывавшийся ранее фигурант по делу Абызова
По делу, фигурантом которого является Ильичёв, ранее был задержан один из «министров «Открытого правительства России»» Михаил Абызов.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Общество
Юрист возмутился сбором данных о детях в хиджабах в Казани
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи
Обновлено в 01:59
Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Победитель «Битвы экстрасенсов» заявил о том, что ищет себе невесту
Для аланского провидца и победителя 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати проект «Школа экстрасенсов» может стать судьбоносным.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Одного из организаторов протестов отправили под арест
Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.
Обновлено вчера в 12:52