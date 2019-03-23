Политика
Венесуэла испытывает 85%-й дефицит лекарствКоммерсантъ вчера в 21:08
Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что его страна обеспечивает себя лекарствами на 70%, а также анонсировал поставку лекарств из России. «Это будет происходить на регулярной основе, неделя за неделей»,— сообщил господин Мадуро.
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Культура
Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт
Певица и актриса Наталья Орейро в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале выразила желание получить российский паспорт.
Обновлено 22 марта в 18:34
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Транспорт
В Москве передумали строить новую линию метро
Создать новую связную ветку метро планировалось к 2022 году. На этот проект должно было быть выделено 45, 7 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Под Павловском столкнулись две маршрутки
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Сан-Франциско застрелен человек
В американском городе Сан-Франциско прогремела стрельба. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения.
Обновлено в 01:52
Общество
В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Единоборства
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Экономика
В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.
Обновлено в 00:27
Космос
Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая
Обновлено 22 марта в 23:46
Политика
Российских журналистов не пустили в Киев
Российских журналистов, летевших в Киев из Риги, не пустили на Украину. Об этом 24 марта сообщает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 00:53
Футбол
Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Хоккей
Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера»
Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей регулярки, включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что он порезан.
Обновлено в 00:38
Спорт
Тренер Медведевой рассказал о своем отношении к Тутберидзе
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился мнением относительно работы Этери Тутберидзе.
Обновлено в 03:16
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Более $30 млрд похищено с зарубежных счетов Венесуэлы
За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы похитили более $30 млрд.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню
Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
Обновлено в 00:32