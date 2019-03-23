Политика
Венесуэла испытывает 85%-й дефицит лекарствКоммерсантъ вчера в 21:08
Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что его страна обеспечивает себя лекарствами на 70%, а также анонсировал поставку лекарств из России. «Это будет происходить на регулярной основе, неделя за неделей»,— сообщил господин Мадуро.
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