Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынокРИА Новости вчера в 22:07
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
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Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
США отправляют к берегам Ирана авианосную группу и бомбардировщики
Соединенные Штаты приняли решение направить на Ближний Восток авианосную ударную группу и тактическую группу бомбардировщиков "в качестве сигнала руководству Ирана" и готовы применить силу против него в случае посягательств на интересы США и их союзников.
Обновлено 05 мая в 23:53
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Российские депутаты победили немцев в футбольном матче в Берлине
Команда Парламента Российской Федерации 6 мая одержала победу (2:1) над коллегами из Германии в товарищеском матче, который проходил в Берлине.
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Китай призвал США продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации
Дипломат отметил, что Китай не оставил без внимания ракетные пуски КНДР, а также реакцию на них со стороны международного сообщества, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие
Армейские беспилотники задействовали в мониторинге лесных пожаров на Дальнем Востоке
Как сообщалось, по данным федеральной авиалесоохраны, за минувшие сутки в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50,7 тыс. га.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Технологии
Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских решили пожениться
Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Губернатор Тульской области назвал Дзюбу великим игроком
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Корабль «Советск» начнет ходовые испытания во второй половине мая
«Малый ракетный корабль проекта 22800 «Советск» выйдет на заводские ходовые испытания во второй половине мая текущего года», — говорится в сообщении министерства обороны.
Обновлено в 00:14
Хоккей
Панарин и Бобровский ответили на вопросы о будущем
Ничего не думаю о нем. Сейчас апатия и пустота, - сказал Панарин через переводчика.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье
Составлен топ-5 самых полезных видов зелени
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала подросшую дочь Таисию
Юлия Меньшова показала поклонникам подросшую дочь Таисию.
Обновлено в 00:16
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено вчера в 06:17
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова и других дагестанских бойцов крысами
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено вчера в 21:14