Политика
Венедиктов посетил Вышинского в СИЗОРИА Новости 09:10
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов посетил в киевском СИЗО руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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В ответ на личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны, которое я передал президенту Украины Зеленскому сегодня, мне поступило предложение посетить Кирилла Вышинского в СИЗО, я еду туда сейчас.
— Алексей Венедиктов, российский журналистRambler News Service 07:11
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