В ответ на личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны, которое я передал президенту Украины Зеленскому сегодня, мне поступило предложение посетить Кирилла Вышинского в СИЗО, я еду туда сейчас.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и общественный деятель Алексей Венедиктов в Киеве передал президенту Владимиру Зеленскому лично письмо от матери арестованного в стране журналиста Кирилла Вышинского. Об этом он сам написал в своем канале в Telegram.

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