Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо матери ВышинскогоУкраина.ру 05:16
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
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В ответ на личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны, которое я передал президенту Украины Зеленскому сегодня, мне поступило предложение посетить Кирилла Вышинского в СИЗО, я еду туда сейчас.
— Алексей Венедиктов, российский журналистRambler News Service 07:11
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