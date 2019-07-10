Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и общественный деятель Алексей Венедиктов в Киеве передал президенту Владимиру Зеленскому лично письмо от матери арестованного в стране журналиста Кирилла Вышинского. Об этом он сам написал в своем канале в Telegram.

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