Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери ВышинскогоРБК 10:57
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и общественный деятель Алексей Венедиктов в Киеве передал президенту Владимиру Зеленскому лично письмо от матери арестованного в стране журналиста Кирилла Вышинского. Об этом он сам написал в своем канале в Telegram.
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