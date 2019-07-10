Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗОВести.Ru 07:34
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится. Об этом главный редактор радиостанции написал в своем Telegram-канале.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Истекли сутки, предоставленные российской стороной Лондону, в течение которых Москва потребовала от Великобритании предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik отказали в аккредитации на "Глобальную конференцию по свободе СМИ", при этом объяснений от британской стороны так и не последовало.
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Аналитики предупредили США о риске дефолта в начале осени
Американский Центр двухпартийной политики (ВРС) подготовил доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты могут уже в начале осени оказаться под угрозой дефолта из-за чрезмерно низких налоговых поступлений, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:29
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Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
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Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).
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Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
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В центре Петербурга прорвало трубу
Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
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Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
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Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Рыболовлев продал бывшее поместье Трампа во Флориде по частям
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал три участка, на которые он разделил купленное в 2008 году поместье американского президента Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида.
Обновлено в 10:59
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
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Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
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Отравлением 18 детей в детском лагере заинтересовался СК
В Аткарском районе Саратовской области начата проверка по факту госпитализации детей из лагеря имени Ю.А. Гагарина.
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Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам
Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
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Взрыв прогремел в центре Луганска
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Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Switch Lite
Японская компания Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite.
Обновлено в 09:21
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Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
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«Лацио» объявил о прибытии вингера «Малаги» Хони
Вингер «Малаги» Хони Родригес прибыл в Рим, чтобы завершить свой трансфер в «Лацио».
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Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником
Французские прокуроры требуют приговорить саудовскую принцессу Хассу бинт Салман, сестру наследного принца Мохаммеда бен Салмана, к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в пять тысяч евро за участие в издевательствах над сантехником.
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ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
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Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе. Об этом сообщается на сервисе DownDetector 10 июля.
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Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана
США в ближайшее время в значительной степени ужесточат действующий санкционный режим против Ирана.
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