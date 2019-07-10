Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится. Об этом главный редактор радиостанции написал в своем Telegram-канале.

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Экономика Гендиректор российского Disney станет вице-президентом Сбербанка Гендиректор дочерней компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан перейдет на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Политика Меркель в третий раз затрясло на публике Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).

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Происшествия В центре Петербурга прорвало трубу Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.

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