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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.

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