Культура
Венедиктов оскорбил Киселева за слова о журналистке Фельгенгауэр
Венедиктов оскорбил Киселева за слова о журналистке ФельгенгауэрИзвестия11:04
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов разместил на своей странице в Twitter пост, в котором допустил оскорбительное высказывание в адрес телеведущего Дмитрия Киселева.
Известия11:04
Оценить
200 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Кино
Названы лучшие фильмы ужасов 2018 года
Обновлено в 12:21
Культура
Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Филиппин
Корону самой красивой девушки в мире получила 24-летняя Катрина Грей из Филиппин.
Обновлено в 05:51
Театры
Кирилла Серебренникова признали человеком года
Ассоциация театральных критиков (АТК) присвоила Кириллу Серебренникову звание "Человек года" с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста".
Обновлено в 07:27
Музыка
Сергей Шнуров может представить Россию на «Евровидении»
Фанаты лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова предложили кумиру выступить от России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", которое пройдет в будущем мае на территории Израиля.
Обновлено в 04:12
Кино
Netflix приобрела права на показ российского сериала «Троцкий»
Обновлено в 12:30
Культура
Актера Джеффри Раша обвинили в домогательствах
Обвинения выдвинула австралийская актриса Яэль Стоун. Актер Джеффри Раша обвиняется в домогательствах.
Обновлено в 10:54
Кино
90 лет назад родился Леонид Броневой
17 декабря исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста России Леонида Броневого.
Обновлено в 10:42
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр снова выступили вместе
Воссоединившиеся музыканты вместе с гитаристом The Rolling Stones Ронни Вудом исполнили композицию Get Back.
Обновлено в 12:18
Театры
На сцене Эрмитажного театра выступил кот Ахилл
16 декабря на сцене Эрмитажного театра прошла премьера детской оперы "Дворцовый стражи", в которой эрмитажный кот Ахилл стал не только идейным вдохновителем, но и исполнил главную роль.
Обновлено в 02:40
Театры
«Современник» возвращается в историческое здание
Театр возвращается домой, в историческое здание на Чистых прудах.
Обновлено в 12:07
Культура
В Москве пройдет выставка Йоко Оно
Центральным экспонатом станут «Инструкции» Оно — серия ее работ, первые из которых датируются 1960-ми годами.
Обновлено в 12:00
Кино
«Аквамен» уверенно возглавил российский прокат
Фильм собрал в российских кинотеатрах 527,4 млн рублей, и это при такой большой конкуренции.
Обновлено в 11:29
Кино
Джефф Бриджес получит почетную награду на «Золотом глобусе»
Американский актер Джефф Бриджес стал очередным обладателем почетной премии Сесила Б. ДеМилля.
Обновлено в 12:34
Культура
Шнуров высмеял предложение Путину от Запашного сходить в цирк
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил короткое стихотворение предложению директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного президенту России Владимиру Путину сходить в цирк.
Обновлено в 09:02
Культура
Галерею за 135 млн евро построили в Берлине
Некоторые берлинцы называют ее "самой дорогой гардеробной в мире", поскольку окончательная стоимость галереи составила 135 миллионов евро.
Обновлено в 12:29