Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов разместил на своей странице в Twitter пост, в котором допустил оскорбительное высказывание в адрес телеведущего Дмитрия Киселева.

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