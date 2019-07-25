Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHubРБК 17:02
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub. Об этом говорится в совместном пресс-релизе, поступившем в РБК. KisanHub занимается разработкой методов оптимизации логистики в сельском хозяйстве.
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