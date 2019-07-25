Экономика

Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартапВедомости вчера в 20:43

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Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.
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Агротех-стартап KisanHub получил 4,2 млн долларов инвестиций

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