Экономика
Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартапВедомости вчера в 20:43
Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.
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