Политика

Великобритания запретила поставки в Россию подводных аппаратовАБН вчера в 10:51

Власти Великобритании с 14 августа ввели в силу новые ограничения на поставки оборудования в Россию. Об этом говорится на сайте управления по контролю за экспортом страны. Со вчерашнего дня Москве запретили передавать подводные погружаемые аппараты.
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с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится
 на сайте британского управления по контролю за экспортом.
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