с чего всё началось

Власти Великобритании с 14 августа ввели в силу новые ограничения на поставки оборудования в Россию. Об этом говорится на сайте управления по контролю за экспортом страны. Со вчерашнего дня Москве запретили передавать подводные погружаемые аппараты.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Общество Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом Из условий следует, что держатель карты при оплате товаров может быть идентифицирован при помощи биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.

Экономика Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6% Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.

Кино Минкульт отобрал 13 фильмов режиссеров-дебютантов для субсидий Экспертный совет при Министерстве культуры РФ отобрал проекты режиссеров-дебютантов, которые получат государственное субсидирование.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Технологии В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.

Происшествия Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Футбол Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком» Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.

Общество Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.

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Политика Один из самых опытных советников Путина покидает свой пост Советник президента РФ Сергей Глазьев покинет занимаемый пост и перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Общество Число безработных россиян предпенсионного возраста выросло Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.

Политика Трамп рассказал о планах телефонных переговоров с Си Цзиньпином Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время поговорить по телефону с председателем КНР Си Цизиньпином.

Политика Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.