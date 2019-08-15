Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в РоссиюТАСС 06:58

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского управления по контролю за экспортом.
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с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится
 на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Новая газета06:54

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Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

РИА Новости08:35

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

ТАСС06:58

Великобритания заподозрила РФ в намерении повредить подводные кабели. Теперь России нельзя покупать британские подлодки и аппараты

Фонтанка.Ру07:46

Британия решила помешать России лишить весь мир интернета

Lenta.ru07:13

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Новая газета07:13

Лондон запретил поставку в Россию подводных аппаратов

Московский Комсомолец08:02

Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты

РБК06:13
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Общество

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Появилось видео жесткой посадки пассажирского самолёта под Жуковским

Самолёт совершил аварийную посадку сразу после взлёта с аэропорта в Жуковском В социальных сетях появился видеоролик взлёта и экстренной посадки самолёта Airbus А-321.
Обновлено в 05:17
Здоровье

Врачи назвали признаки поражения печени

Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит

Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Происшествия

Киевский суд заочно арестовал Захарченко

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по подозрению в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.
Обновлено в 08:31
Интернет

«Яндекс» поможет Huawei создать конкурента Google Maps

Обновлено вчера в 07:15
Политика

В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику

В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
Обновлено в 06:37
Наука

Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность

13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено 13 августа в 09:08
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 09:15
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Футбол

УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321

Обновлено в 09:50
Транспорт

Дорогу Адлер – Красная Поляна хотят сделать платной

В Сочи олимпийская трасса совмещенная с ж/д дорогой может стать платной. Ее хотят передать госкомпании "Автодор".
Обновлено в 04:10
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
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