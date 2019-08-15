Армия и оружие
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в РоссиюРИА Новости 08:35
Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом. Ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий.
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с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится на сайте британского управления по контролю за экспортом.Новая газета06:54
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Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
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Путин встретится с врио главы Курганской области
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Транспорт
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Обновлено в 01:38
Происшествия
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Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
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Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
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В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
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Политика
На Украине задержан замминистра со взяткой в полмиллиона долларов
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Обновлено вчера в 15:59
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Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
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Обновлено вчера в 21:37