с чего всё началось

Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом. Ограничения коснутся готовой продукции, программного обеспечения и технологий.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Происшествия В Кремле рассказали о госнаградах для пилотов, посадивших А321 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли пилоты самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", которые посадили самолет после попадания птиц в двигатели, представлены к наградам.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Музыка Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая» Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым Более трети пассажиров самолета, направлявшегося в Симферополь из аэропорта Жуковский и совершившего аварийную посадку, отказались лететь в Крым другим рейсом.

Армия и оружие Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Политика Захарова назвала безответственными планы США по выходу из ВТО Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп не исключил выхода американцев из ВТО.

Происшествия На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.

Политика Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Политика Лидер британских лейбористов пригрозил правительству вотумом недоверия Вотум недоверия намерен вынести британскому правительству лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Press Association.

Происшествия Пожар в петербургском рыбном цехе локализован Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис".

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.

Происшествия В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.

Экономика Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27% "В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.

Политика На Украине задержан замминистра со взяткой в полмиллиона долларов На Украине задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощника по обвинению в коррупции, пишет «МК».