Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в РоссиюТАСС 06:58

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского управления по контролю за экспортом.
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с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится
 на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Новая газета06:54

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Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Новая газета07:13

Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

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Лондон запретил поставку в Россию подводных аппаратов

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Британия решила помешать России лишить весь мир интернета

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Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию

RT на русском10:40

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

ТАСС06:58

Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты

РБК06:13
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