с чего всё началось

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского управления по контролю за экспортом.

Происшествия Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.

Происшествия Первые пассажиры севшего в поле А321 улетели в Симферополь Первая группа пассажиров лайнера A321, утром севшего на поле в Подмосковье после отказа двигателей, вылетела в Симферополь.

Музыка Как пройдет фестиваль «Спасская башня» В рамках фестиваля с 23 августа по 1 сентября на Красной площади выступят оркестры из Азербайджана, Японии, Италии, Китая, Турции и других стран.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.

Происшествия Пилот «аварийного» А321 раньше возил «Рубин» и российских фигуристов Командир воздушного судна аэробуса А-321 «Уральских авиалиний» (рейс U6178) Дамир Юсупов, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, раньше возил хоккейную команду «Ак Барс», футболистов «Рубина», а также сборную России по фигурному катанию.

Технологии Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Авто Российские автодилеры столкнулись с нехваткой кроссоверов Haval F7 Как сообщает портал «Китайские автомобили», во многих дилерских представительствах китайского бренда образовался дефицит кроссоверов Haval F7.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Политика Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.

Происшествия К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.

Теннис Хачанов заявил, что у Киргиоса есть проблемы с головой Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Ником Киргиосом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати заявил, что у австралийца есть проблемы с головой.

Общество Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.

Общество Непал ужесточит правила для желающих подняться на Эверест Власти Непала намерены ужесточить правила для альпинистов, которые собираются покорить Эверест, сообщает Reuters.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Технологии «Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.

Футбол Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм) Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом Автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками на трассе под Ростовом-на-Дону, три человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.