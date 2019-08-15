Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в РоссиюТАСС 06:58
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского управления по контролю за экспортом.
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с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится на сайте британского управления по контролю за экспортом.Новая газета06:54
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