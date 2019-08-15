с чего всё началось

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского управления по контролю за экспортом.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.

Общество Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.

Происшествия Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».

Происшествия Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.

Наука В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении Как сообщает журнал PLOS Biology, исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении.

Наука В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Общество Сергей Собянин рассказал о ходе реставрации Северного речного вокзала Мэр Москвы Сергей Собянин 15 августа осмотрел ход реконструкции Северного речного вокзала.

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