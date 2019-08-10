с чего всё началось

Правительство Соединенного Королевства намерено задействовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. Об этом новый глава МИД Доминик Рааб заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Происшествия Очевидцы сообщают о стрельбе в американском Техасе В США очевидцы сообщают о стрельбе, которая произошла в Хьюстоне, штат Техас.

Армия и оружие Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35 Госиспытания российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в этом году, новейшие истребители МиГ-35 поколения 4++ аттестуют до конца 2021 года.

Происшествия Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.

Финансы Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.

Шоу-бизнес Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.

Технологии Пользователи сообщают о сбое в работе Google Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.

Космос Китай запустил первую многоразовую ракету Эксперты сообщили, что китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты из северо-западной провинции Цинхай.

Футбол Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи» У форварда ЦСКА оказался разбит нос, его лицо залило кровью, из-за чего ему пришлось на некоторое время покинуть поле.

Футбол «Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси» Свой первый гол Рэшфорд забил с пенальти. Также за "Манчестер Юнайтед" отличились Антони Марсьяль (65-я) и Дэниел Джеймс (82-я).

Экономика Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров.

Экономика Быстрые платежи поступили в Минюст Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.

Финансы Дальневосточным верфям закроют долги Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.

Общество Митинг на проспекте Сахарова сегодня собрал от 50 до 60 тысяч человек По подсчетам движения «Белый счетчик», через рамки прошли почти 50 тысяч человек, но это без учета тех людей, которых пустили на проспект со стороны Орликова переулка.

Армия и оружие Глава МИД Турции: США не помешают планируемой операции Анкары в Сирии Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Политика Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Наука Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.