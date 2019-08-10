Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после BrexitТАСС 08:54
Правительство Соединенного Королевства намерено задействовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. Об этом новый глава МИД Доминик Рааб заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в статье для The Sunday Telegraph пишет, что соответствующая законодательная поправка может быть принята после завершения процедуры Brexit.Вести.Ru09:54
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