Правительство Соединенного Королевства намерено задействовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. Об этом новый глава МИД Доминик Рааб заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Общество Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".

Армия и оружие Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

Экономика Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.

Футбол «Манчестер Сити» показал эффектный приём Зинченко На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Футбол «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.

Единоборства Льюис: не верю, что Руис и Джошуа проведут бой в Саудовской Аравии Бывший чемпион мира Леннокс Льюис не верит, что повторный поединок чемпиона мира Энди Руиса и бывшего обладателя четырёх поясов Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

Происшествия Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.

Происшествия В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Футбол 40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор» Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Гаджеты Прошивка MIUI 9.8.10 включает в себя режим «суперэнергосбережения» Китайские источники сообщают, что новая версия прошивки MIUI 9.8.10 для смартфонов Xiaomi получит режим «суперэнергосбережения», который активируется при падении заряда аккумулятора до 10%.

Футбол «Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.

Футбол Рибери, Кокорин, Мамаев, Заболотный – лучшие комментарии Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют» slland: — Мамаев основной претендент на золотой мякиш.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».