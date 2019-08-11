Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после BrexitТАСС 08:54
Правительство Соединенного Королевства намерено задействовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. Об этом новый глава МИД Доминик Рааб заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
Футбол
«Спартак» хочет купить опорника «Ниццы» за €9 млн
Игрок "Ниццы" Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает RMCsport.
Обновлено в 11:06
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области
Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Обновлено в 05:31
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 0:0 (1-й тайм)
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
«Манчестер Сити» показал эффектный приём Зинченко
На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:07
Единоборства
Льюис: не верю, что Руис и Джошуа проведут бой в Саудовской Аравии
Бывший чемпион мира Леннокс Льюис не верит, что повторный поединок чемпиона мира Энди Руиса и бывшего обладателя четырёх поясов Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59
Технологии
Военные США требуют компактные и недорогие камеры с широчайшим углом обзора
Обновлено в 09:30
Футбол
ЦСКА – «Сочи»: Васин и Чалов, Джанаев и Нобоа сыграют с первых минут
Стали известны составы ЦСКА и "Сочи" на матч 5-го тура чемпионата России.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Футбол
40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор»
Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты
Прошивка MIUI 9.8.10 включает в себя режим «суперэнергосбережения»
Китайские источники сообщают, что новая версия прошивки MIUI 9.8.10 для смартфонов Xiaomi получит режим «суперэнергосбережения», который активируется при падении заряда аккумулятора до 10%.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ
В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.
Обновлено в 11:19
Футбол
Рибери, Кокорин, Мамаев, Заболотный – лучшие комментарии
Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют» slland: — Мамаев основной претендент на золотой мякиш.
Обновлено в 11:00
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Объяснен скачок радиации после взрыва на полигоне в Северодвинске
После инцидента на военном полигоне в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41