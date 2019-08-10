Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после BrexitТАСС 08:54

Правительство Соединенного Королевства намерено задействовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. Об этом новый глава МИД Доминик Рааб заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в статье для The Sunday Telegraph
 пишет, что соответствующая законодательная поправка может быть принята после завершения процедуры Brexit.
Вести.Ru09:54

Подробнее о событии

Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»

Телеканал 360°09:57

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

Газета.Ru11:57

Лондон планирует задействовать «поправку Магнитского» после Brexit

РИА Новости10:03

Великобритания после выхода из Евросоюза намерена задействовать так называемую «поправку Магнитского»

Эхо Москвы10:03

Лондон объявил о планах задействовать «поправку Магнитского» после Brexit

РБК13:12

Анонсирован британский аналог «акта Магнитского»

Вести.Ru09:54

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

ТАСС08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:58, Вашингтон
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Происшествия

Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Политика

Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Обновлено в 05:09
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Общество

Названы преимущества жизни с кошками

Обновлено в 00:34
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика

Писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, как исчезнет Украина

Обновлено в 14:34
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД

Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено в 06:01
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео

Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:24
Футбол

СМИ: Коутинью останется в «Барселоне»

Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью, скорее всего, останется в каталонском клубе на следующий сезон.
Обновлено в 12:10
Футбол

Влашич: со «Спартаком» будет проще, чем с «Сочи»

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с "Сочи" (0:0).
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»

Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Саудовская Аравия запросила прекращение огня на юге Йемена

Сегодня командование возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции призвала стороны конфликта в Адене к переговорам,прекращению огня и возвращению на исходные позиции.
Обновлено в 07:20
Политика

Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Политика

Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман, цель ее — изменить этнический баланс в спорном регионе.
Обновлено в 13:25
Футбол

Локомотив — Урал 4:0

"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:20
Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Авто

В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»

Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в центральном матче тура АПЛ

Обновлено в 13:24
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное