Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после BrexitТАСС 08:54

Правительство Соединенного Королевства намерено задействовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. Об этом новый глава МИД Доминик Рааб заявил в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.
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с чего всё началось
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в статье для The Sunday Telegraph
 пишет, что соответствующая законодательная поправка может быть принята после завершения процедуры Brexit.
Вести.Ru09:54

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Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»

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Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

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