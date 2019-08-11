Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после BrexitBFM.ru 10:40
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit. Об этом написал в статье для The Sunday Telegraph глава МИД королевства Доминик Рааб.
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Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00
Происшествия
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге
Стоявшие в очереди за бургерами устроили перестрелку в Петербурге Участники конфликта схвачены полицией.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Экономика
Bloomberg определил самые богатые семьи мира
Состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных людей, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 08:59
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол
Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»
Игрок московского ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
Обновлено в 12:45
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Политика
Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев 18 августа.
Обновлено в 11:29
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина появился на свет 18 августа прошлого года.
Обновлено в 11:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Рухани: действия ряда стран обостряют региональные проблемы
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что действия некоторых государств, включая США, обостряют и усложняют региональные проблемы в Персидском заливе.
Обновлено в 11:46
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В Азербайджане продолжается конкурс «Кубок моря»
Обновлено в 12:21
Футбол
«Зенит» показал момент удара Малкома мячом по судье
Футбольный клуб «Зенит» показал момент, когда нападающий игрок Малком ударил мячом по судье Евгению Турбину.
Обновлено в 07:24
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Манчестер Сити» показал эффектный приём Зинченко
На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние.
Обновлено в 10:08