с чего всё началось

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях уже после Brexit. Об этом говорится в статье главы британского МИДа для газеты The Telegraph.

Происшествия Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Футбол Миладинович: не думаю, что это пенальти Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Политика Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.

Происшествия В Воронежской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли два человека Два человека погибли, еще два пострадали при столкновении четырех транспортных средств на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Названы регионы с наибольшей и наименьшей долей среднего класса Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

Здоровье Этот продукт снизит давление без таблеток Ежедневное употребление орехов кешью снижает риск развития инсульта, гипертонии и ишемической болезни сердца.

Политика МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.

Музыка Дженнифер Лопес выступит в Санкт-Петербурге по случаю своего 50-летия Американская певица Дженнифер Лопес в воскресенье даст концерт на сцене спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в рамках турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю своего 50-летия.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Волейбол Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020 Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.

Теннис Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.

Здоровье Доктор Мясников назвал 5 способов сохранить суставы здоровыми Российский врач Александр Мясников назвал пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.

Авто Ford представил новое издание для внедорожника Expedition Прошло два года с тех пор, как мы в последний раз видели версию King Ranch на самом большом внедорожнике компании Ford – речь идет о модели Expedition.

Футбол «Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Интернет Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.

Общество Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Политика Члены Совфеда встретятся с послами ряда стран из-за митингов Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета собирается провести встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Политика Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Происшествия В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.