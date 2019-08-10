Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после BrexitГазета.Ru 11:57
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях уже после Brexit. Об этом говорится в статье главы британского МИДа для газеты The Telegraph.
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в статье для The Sunday Telegraph пишет, что соответствующая законодательная поправка может быть принята после завершения процедуры Brexit.Вести.Ru09:54
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