Политика
Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в СШАLife.ru вчера в 23:47
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере. Об этом сообщает газета Sunday Times, ссылаясь на источники.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
ЦСКА начал сезон РПЛ с выездного поражения от «Крыльев Советов»
«Крыльям Советов» удалось взять у ЦСКА реванш за разгромное поражение в последнем туре прошлого сезона РПЛ.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Политика
Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян
Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Политика
Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:52
Общество
Награжден орденом Почетного легиона Жан-Поль Бельмандо
Актер Жан-Поль Бельмандо был награжден орденом Почетного легиона.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Политика
Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*
В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2020 году
Кроме каникул в январе и мае, россиян ждут длинные выходные в феврале, в марте и июне.
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Обновлено в 12:14
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Игры
Автор The Division 2 спросил фанатов боевика, хотят ли они сюжетную игру во вселенной
Обновлено в 08:40
Автоспорт
Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04