Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере. Об этом сообщает газета Sunday Times, ссылаясь на источники.

Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США

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