Политика
Великобритания собирается противодействовать России и КитаюНезависимое телевидение Севастополя вчера в 12:33
Великобритания нашла решение, как противодействовать России и Китаю. Меры касаются в том числе и финансовой сферы, о чем сообщает издание The Sunday Times. В газете пишут о желании сдерживать потоки средств, которые поступают в бюджет Великобритании от Российской и китайской сторон.
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Великобритания намерена усилить борьбу с финансовым влиянием России и Китая внутри страны
Эхо Москвывчера в 09:32
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