Политика

Великобритания собирается противодействовать России и КитаюНезависимое телевидение Севастополя вчера в 12:33

Великобритания нашла решение, как противодействовать России и Китаю. Меры касаются в том числе и финансовой сферы, о чем сообщает издание The Sunday Times. В газете пишут о желании сдерживать потоки средств, которые поступают в бюджет Великобритании от Российской и китайской сторон.
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В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

Газета.Ruвчера в 11:06

The Times: Великобритания разрабатывает меры противостояния России и Китаю

Коммерсантъвчера в 09:23

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Эхо Москвывчера в 09:32

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RT на русскомвчера в 08:41

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Интерфаксвчера в 07:29

Британия разрабатывает план противостояния с РФ

News.ruвчера в 06:52

Times: британское правительство разрабатывает пакет мер для противостояния России и КНР

ТАССвчера в 06:37
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Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
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Актер Борис Михайлов заявил, что огорчен финалом шоу «Голос. Дети»

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Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию

В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ.
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Общество

Аномальные метели продолжают свирепствовать на Урале

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Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
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На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
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Транспорт

Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничестве

Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов.
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Общество

Минобороны составило карту салютов 9 мая по всей России

Обновлено вчера в 23:56
Общество

К выходным в Челябинске потеплеет до +20

Непогода задержится недолго на Южном Урале Снегопад накрыл сегодня утром Челябинск.
Обновлено вчера в 23:16
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

На трассе М4 застрелен водитель фуры

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено вчера в 12:19
Авто

Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто

Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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Как изменилась Соня Кузьмина

Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Наука

Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной

Обновлено 25 апреля в 22:19
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»

Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено вчера в 17:50
Космос

Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Обновлено 27 апреля в 07:42
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Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году

Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Жителя Якутии осудили за убийство двух человек в пожарной части

Верховный суд Якутии приговорил жителя Томпонского района республики к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек в здании пожарной части.
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Авто

ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой

В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2

Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
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