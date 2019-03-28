Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведенияRT на русском 08:49
«Появившиеся в СМИ сообщения, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединённого Королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФНС.
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ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией
Rambler News Service08:19
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Авто
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Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
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Обновлено в 16:25
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Метро для мусора. Финские и российские технологии для повседневной жизни
Если люди начнут сортировать отходы сами, это позволит уменьшить счета за вывоз мусора, подтверждает пользу большого дела региональный оператор, который занимается обращением с отходами.
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Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
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Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
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Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
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