Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведенияRT на русском 08:49
«Появившиеся в СМИ сообщения, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединённого Королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФНС.
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ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией
Rambler News Service08:19
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Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
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ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения
Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске проекта по обновлению стандартов работы служб занятости населения, сообщает пресс-служба ОНФ.
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Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
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71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
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Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
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Россияне превысили норму потребления сахара в 2018 году в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм.
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Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу
«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
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Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика
Власти Венесуэлы на 15 лет запретили Гуайдо занимать госдолжности
Действующие власти Венесуэлы распорядились запретить лидеру местной оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:28
Технологии
Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков
Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Принц Уильям может пропустить рождение ребенка Меган Маркл
Обновлено в 14:47
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Политика
ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину
ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз
«Заключенная» из «Дома-2» Анастасия Дашко родила сына.
Обновлено в 13:57
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено в 17:17
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Политика
Захарова назвала сроки присутствия военных РФ в Венесуэле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сроки присутствия военных РФ в Венесуэле.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала архивное фото своей семьи за 100 лет
Популярная актриса театра и кино Елизавета Боярская решила показать фанатам редкие архивные кадры своей актерской семьи за 100 лет.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Обновлено в 10:26
Политика
Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции
"За августовскими манипуляциями 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки ряда стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару", - заявил Эрдоган.
Обновлено в 07:29
Экономика
«Пенсии завышены»: Минтруд предложил уменьшать размер выплат россиянам
В Минтруде считают: с учетом растущей продолжительности жизни определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете ее размера на основании данных Росстата, "приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии".
Обновлено 26 марта в 18:49