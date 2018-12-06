Экономика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Ведомости
вчера в 21:47

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47
с чего всё началось
Власти Великобритании приостанавливают действие визовой программы типа Tier 1, которая распространялась на крупнейших инвесторов, сообщает Bloomberg
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Коммерсантъвчера в 20:30

Подробнее о событии

Великобритания приостанавливает выдачу виз инвестора с 7 декабря

RT на русском00:51

СМИ узнали о планах британских властей остановить выдачу виз инвестора

Московский Комсомолецвчера в 23:14

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Ведомостивчера в 21:47

Британия остановила выдачу инвестиционных виз из-за богачей-преступников

Газета.Ruвчера в 21:36

Британия остановила выдачу инвестиционных виз для борьбы с преступностью

РБКвчера в 20:32

Великобритания приостанавливает выдачу «золотых виз» инвесторам

Коммерсантъвчера в 20:30

Times: Великобритания остановит выдачу виз инвестора в целях борьбы с оргпреступностью

ТАССвчера в 19:47
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Экономика

Медведев: Экономика России имеет достаточный запас прочности

Российская экономика имеет запас прочности и все возможности для стабильного развития, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:58
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились почти на 3%

Мировые цены на нефть упали почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:36
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

Банк России 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Экономикс-банка, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 08:30
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 08:44
Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $300 млн

Международные резервы РФ на 30 ноября 2018 года составили $462,1 млрд, что на $300 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:32
Финансы

Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Агентство напоминает, что Россия не размещала ОФЗ в юанях, но Минфин не первый год анонсирует планы выйти на рынок с бумагами, эквивалентными $1 млрд для выкупа китайскими инвесторами.
Обновлено в 07:41
Экономика

ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:25
Экономика

Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет

Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:32
Экономика

Utair объявила себя первым гибридным лоукостером

Обновлено в 08:05
Экономика

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 08:28
Экономика

Минтруд выделит средства на обучение россиян цифровым технологиям

Минтруд РФ в рамках национальных проектов заложит средства на обучение граждан цифровым технологиям, сообщил журналистам в четверг глава Минтруда Максим Топилин на Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций".
Обновлено в 08:35
Энергетика

ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи

Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Экономика

Медведев: ЧМ-2018 дал мощнейший импульс развитию инфраструктуры РФ

Председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что состоявший летом в нашей стране чемпионат мира по футболу дал толчок развитию инфраструктуры в городах, где проходили игры.
Обновлено в 08:00
Экономика

Матвиенко призвала стимулировать выпуск муниципальных облигаций

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг призвала стимулировать выпуск муниципальных облигаций с тем, чтобы улучшить финансовое состояние муниципалитетов.
Обновлено в 08:23
Энергетика

«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»

«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено в 08:40
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