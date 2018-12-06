Экономика
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47
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с чего всё началось
Власти Великобритании приостанавливают действие визовой программы типа Tier 1, которая распространялась на крупнейших инвесторов, сообщает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 20:30
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СМИ узнали о планах британских властей остановить выдачу виз инвестора
Московский Комсомолецвчера в 23:14
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Экономика
Медведев: Экономика России имеет достаточный запас прочности
Российская экономика имеет запас прочности и все возможности для стабильного развития, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:58
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились почти на 3%
Мировые цены на нефть упали почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:36
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
Банк России 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Экономикс-банка, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 08:30
Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 08:44
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $300 млн
Международные резервы РФ на 30 ноября 2018 года составили $462,1 млрд, что на $300 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:32
Финансы
Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 году
Агентство напоминает, что Россия не размещала ОФЗ в юанях, но Минфин не первый год анонсирует планы выйти на рынок с бумагами, эквивалентными $1 млрд для выкупа китайскими инвесторами.
Обновлено в 07:41
Экономика
ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:25
Экономика
Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет
Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:32
Экономика
Utair объявила себя первым гибридным лоукостером
Обновлено в 08:05
Экономика
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 08:28
Экономика
Минтруд выделит средства на обучение россиян цифровым технологиям
Минтруд РФ в рамках национальных проектов заложит средства на обучение граждан цифровым технологиям, сообщил журналистам в четверг глава Минтруда Максим Топилин на Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций".
Обновлено в 08:35
Энергетика
ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи
Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Экономика
Медведев: ЧМ-2018 дал мощнейший импульс развитию инфраструктуры РФ
Председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что состоявший летом в нашей стране чемпионат мира по футболу дал толчок развитию инфраструктуры в городах, где проходили игры.
Обновлено в 08:00
Экономика
Матвиенко призвала стимулировать выпуск муниципальных облигаций
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг призвала стимулировать выпуск муниципальных облигаций с тем, чтобы улучшить финансовое состояние муниципалитетов.
Обновлено в 08:23
Энергетика
«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»
«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено в 08:40