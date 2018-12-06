Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие Армия и оружие Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

Политика Политика В Канаде задержали финансового директора Huawei В Канаде под давлением Соединенных Штатов задержали главного финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу.

Армия и оружие Армия и оружие США планируют отправить в Черное море корабль США начали подготовку к отправке в Черное море корабля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.

Политика Политика Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.

Политика Политика В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Политика Политика Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.

Политика Политика WP: Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров Американскому лидеру Дональду Трампу потребовался кортеж из восьми автомобилей, чтобы проехать расстояние в 250 ярдов (около 230 м) и встретить семью экс-президента США Джорджа Буша — младшего.

Политика Политика Абэ предложил Путину посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019 года.

Политика Политика Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.

Политика Политика Медведев подведет итоги года в прямом эфире 6 декабря в 12:00 премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителей российских телеканалов.

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо после войны восстановили около 130 школ

Политика Политика Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.