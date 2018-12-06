Политика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Ведомости
вчера в 21:47

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47

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СМИ узнали о планах британских властей остановить выдачу виз инвестора

Московский Комсомолецвчера в 23:14

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Ведомостивчера в 21:47

Британия остановила выдачу инвестиционных виз из-за богачей-преступников

Газета.Ruвчера в 21:36

Британия остановила выдачу инвестиционных виз для борьбы с преступностью

РБКвчера в 20:32

Великобритания приостанавливает выдачу «золотых виз»

Коммерсантъвчера в 20:30

Times: Великобритания остановит выдачу виз инвестора в целях борьбы с оргпреступностью

ТАССвчера в 19:47

Великобритания приостановит выдачу виз инвестора

Дождьвчера в 20:55
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Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

Обновлено в 02:11
Политика

В Канаде задержали финансового директора Huawei

В Канаде под давлением Соединенных Штатов задержали главного финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

США планируют отправить в Черное море корабль

США начали подготовку к отправке в Черное море корабля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.
Обновлено в 02:02
Политика

Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом

Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 02:11
Политика

В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца

Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 01:55
Политика

Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо

Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 01:19
Политика

WP: Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров

Американскому лидеру Дональду Трампу потребовался кортеж из восьми автомобилей, чтобы проехать расстояние в 250 ярдов (около 230 м) и встретить семью экс-президента США Джорджа Буша — младшего.
Обновлено в 01:50
Политика

Абэ предложил Путину посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 02:10
Политика

Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.
Обновлено в 01:24
Политика

Медведев подведет итоги года в прямом эфире

6 декабря в 12:00 премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителей российских телеканалов.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

В Алеппо после войны восстановили около 130 школ

Обновлено в 01:00
Политика

Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины

Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене

Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.
Обновлено вчера в 23:14
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