Политика
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали о планах британских властей остановить выдачу виз инвестора
Московский Комсомолецвчера в 23:14
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье
Обновлено в 02:11
Политика
В Канаде задержали финансового директора Huawei
В Канаде под давлением Соединенных Штатов задержали главного финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
США планируют отправить в Черное море корабль
США начали подготовку к отправке в Черное море корабля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица.
Обновлено в 02:02
Политика
Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом
Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 02:11
Политика
В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца
Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 01:55
Политика
Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо
Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 01:19
Политика
WP: Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров
Американскому лидеру Дональду Трампу потребовался кортеж из восьми автомобилей, чтобы проехать расстояние в 250 ярдов (около 230 м) и встретить семью экс-президента США Джорджа Буша — младшего.
Обновлено в 01:50
Политика
Абэ предложил Путину посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 02:10
Политика
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
ОЗХО не нашла свидетельств производства химоружия в Сирии
Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие.
Обновлено в 01:24
Политика
Медведев подведет итоги года в прямом эфире
6 декабря в 12:00 премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы представителей российских телеканалов.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
В Алеппо после войны восстановили около 130 школ
Обновлено в 01:00
Политика
Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины
Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене
Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.
Обновлено вчера в 23:14