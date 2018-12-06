Экономика
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали о планах британских властей остановить выдачу виз инвестора
Московский Комсомолецвчера в 23:14
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Экономика
Медведев прояснил вопрос отказа от доллара
"Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара - конечно, в установленных законом рамках - в нашей стране не будет", - сказал Медведев.
Обновлено в 05:39
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 05:10
Экономика
Медведев: Экономика России имеет достаточный запас прочности
Российская экономика имеет запас прочности и все возможности для стабильного развития, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Нефть ждёт окончательного решения ОПЕК+
Сегодня, 6 декабря, рынок нефти живет ожиданиями итогов саммита ОПЕК в Вене, на котором также будут присутствовать представители стран участников соглашения ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.
Обновлено в 05:32
Экономика
Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 05:34
Финансы
Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году
Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году.
Обновлено в 04:52
Экономика
Сбербанк ограничил переводы денег на кредитные карты
По данным агентства, банк отменил переводы на кредитные карты по номеру телефона.
Обновлено в 05:10
Экономика
Utair объявила себя первым гибридным лоукостером
Обновлено в 04:57
Экономика
В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году
Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году.
Обновлено в 05:03
Экономика
Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет
Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 03:58
Недвижимость
Трудное время: на что могут рассчитывать проблемные ипотечные заемщики
Программа помощи ипотечным заемщикам С 2015 года в России действует программа помощи ипотечным заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Обновлено в 05:00
Экономика
Что будет с Bitcoin. Цена криптовалюты может упасть еще на 60%
Стоимость Bitcoin может упасть еще на 60%, до $1500, считает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.
Обновлено в 04:59
Экономика
Второе дыхание: зачем Сбербанк участвует в нацпроекте «Чистый воздух»
Сбербанк станет кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует Минприроды.
Обновлено в 05:39
Экономика
Siemens предложил РЖД новые двухэтажные и спальные вагоны
Компания Siemens готова производить для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе «Ласточки», сообщил президент Siemens в России Александр Либеров в интервью «Ведомостям».
Обновлено в 03:34
Энергетика
ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:38