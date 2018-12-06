Экономика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Ведомости
вчера в 21:47

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47

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Великобритания приостанавливает выдачу виз инвестора с 7 декабря

RT на русском00:51

СМИ узнали о планах британских властей остановить выдачу виз инвестора

Московский Комсомолецвчера в 23:14

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Ведомостивчера в 21:47

Британия остановила выдачу инвестиционных виз из-за богачей-преступников

Газета.Ruвчера в 21:36

Британия остановила выдачу инвестиционных виз для борьбы с преступностью

РБКвчера в 20:32

Великобритания приостанавливает выдачу «золотых виз» инвесторам

Коммерсантъвчера в 20:30

Times: Великобритания остановит выдачу виз инвестора в целях борьбы с оргпреступностью

ТАССвчера в 19:47
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"Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара - конечно, в установленных законом рамках - в нашей стране не будет", - сказал Медведев.
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В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
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Медведев: Экономика России имеет достаточный запас прочности

Российская экономика имеет запас прочности и все возможности для стабильного развития, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Utair объявила себя первым гибридным лоукостером

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Экономика

Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет

Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
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Трудное время: на что могут рассчитывать проблемные ипотечные заемщики

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Что будет с Bitcoin. Цена криптовалюты может упасть еще на 60%

Стоимость Bitcoin может упасть еще на 60%, до $1500, считает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.
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Сбербанк станет кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует Минприроды.
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Siemens предложил РЖД новые двухэтажные и спальные вагоны

Компания Siemens готова производить для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе «Ласточки», сообщил президент Siemens в России Александр Либеров в интервью «Ведомостям».
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ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
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