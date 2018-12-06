Экономика
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47
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СМИ узнали о планах британских властей остановить выдачу виз инвестора
Московский Комсомолецвчера в 23:14
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Экономика
Медведев назвал 2018 год позитивным для российской экономики
Уходящий 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Обновлено в 04:49
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у трех банков
Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".
Обновлено в 05:10
Энергетика
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 04:43
Экономика
Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 05:25
Экономика
ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 05:18
Финансы
Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году
Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году.
Обновлено в 04:52
Экономика
Utair объявила себя первым гибридным лоукостером
Обновлено в 04:57
Финансы
Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа»
Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).
Обновлено в 05:10
Экономика
Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.
Обновлено в 05:23
Экономика
Сбербанк ограничил переводы денег на кредитные карты
По данным агентства, банк отменил переводы на кредитные карты по номеру телефона.
Обновлено в 05:10
Экономика
Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет
Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 03:58
Недвижимость
Трудное время: на что могут рассчитывать проблемные ипотечные заемщики
Программа помощи ипотечным заемщикам С 2015 года в России действует программа помощи ипотечным заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Обновлено в 05:00
Экономика
Что будет с Bitcoin. Цена криптовалюты может упасть еще на 60%
Стоимость Bitcoin может упасть еще на 60%, до $1500, считает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.
Обновлено в 04:59
Экономика
Сбербанк станет агентом Минприроды по проекту «Чистый воздух»
Сбербанк станет кредитором и консультантом Минприроды по федеральному проекту «Чистый воздух», сообщает РБК со ссылкой на первого замруководителя ведомства Дениса Храмова.
Обновлено в 04:07
Экономика
Siemens предложил РЖД новые двухэтажные и спальные вагоны
Компания Siemens готова производить для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе «Ласточки», сообщил президент Siemens в России Александр Либеров в интервью «Ведомостям».
Обновлено в 03:34