Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.

Политика Политика В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Армия и оружие Армия и оружие CNN: США отправят военный корабль в Черное море

Политика Политика Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.

Политика Политика Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Политика Политика Абэ пригласил Путина посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии Премьер Японии Синдзо Абэ пригласил российского президента Владимира Путина посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года, сообщил заместитель генерального секретаря Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в телепрограмме канала BS-Fuji.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Политика Политика СБУ допросила 12 священников УПЦ Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ.

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Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо восстановили около 130 школ

Политика Политика В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Политика Политика В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.

Политика Политика МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.

Политика Политика Горбачёв: мир находится на грани новой гонки вооружений Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье для издания Time заявил, что мир в настоящее время находится «на грани новой гонки вооружений».