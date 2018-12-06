Политика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных визВедомости21:47
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомости21:47
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Политика
В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei
Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Обновлено в 23:02
Армия и оружие
CNN: США отправят военный корабль в Черное море
Обновлено в 23:00
Политика
Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
Обновлено в 22:24
Политика
Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год
Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 20:16
Политика
Абэ пригласил Путина посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии
Премьер Японии Синдзо Абэ пригласил российского президента Владимира Путина посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года, сообщил заместитель генерального секретаря Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в телепрограмме канала BS-Fuji.
Обновлено в 22:52
Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:52
Политика
СБУ допросила 12 священников УПЦ
Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ.
Обновлено в 17:57
Политика
Прилепин объяснил, почему бросил воевать в Донбассе
Обновлено в 23:02
Армия и оружие
В Алеппо восстановили около 130 школ
Обновлено в 22:24
Политика
В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца
Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 23:09
Политика
В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим
На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено в 17:50
Политика
МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии
Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.
Обновлено в 21:00
Политика
Горбачёв: мир находится на грани новой гонки вооружений
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье для издания Time заявил, что мир в настоящее время находится «на грани новой гонки вооружений».
Обновлено в 23:06
Политика
Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на арестованных в России моряков
Обновлено в 22:49