Политика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Ведомости
21:47

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомости21:47

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Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Ведомости21:47

Британия остановила выдачу инвестиционных виз из-за богачей-преступников

Газета.Ru21:36

Британия остановила выдачу инвестиционных виз для борьбы с преступностью

РБК20:32

Великобритания приостанавливает выдачу «золотых виз»

Коммерсантъ20:30

Times: Великобритания остановит выдачу виз инвестора в целях борьбы с оргпреступностью

ТАСС19:47

Великобритания приостановит выдачу виз инвестора

Дождь20:55

Китай возобновил выдачу индивидуальных туристических виз кыргызстанцам

Sputnik Кыргызстан09:04
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Политика

В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Обновлено в 23:02
Армия и оружие

CNN: США отправят военный корабль в Черное море

Обновлено в 23:00
Политика

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы

Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
Обновлено в 22:24
Политика

Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год

Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 20:16
Политика

Абэ пригласил Путина посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии

Премьер Японии Синдзо Абэ пригласил российского президента Владимира Путина посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года, сообщил заместитель генерального секретаря Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в телепрограмме канала BS-Fuji.
Обновлено в 22:52
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:52
Политика

СБУ допросила 12 священников УПЦ

Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ.
Обновлено в 17:57
Политика

Прилепин объяснил, почему бросил воевать в Донбассе

Обновлено в 23:02
Армия и оружие

В Алеппо восстановили около 130 школ

Обновлено в 22:24
Политика

В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца

Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 23:09
Политика

В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим

На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено в 17:50
Политика

МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.
Обновлено в 21:00
Политика

Горбачёв: мир находится на грани новой гонки вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье для издания Time заявил, что мир в настоящее время находится «на грани новой гонки вооружений».
Обновлено в 23:06
Политика

Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на арестованных в России моряков

Обновлено в 22:49
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