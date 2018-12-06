Политика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Ведомости
вчера в 21:47

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47

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Великобритания остановила выдачу инвестиционных виз

URA.Ruвчера в 23:45

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Ведомостивчера в 21:47

Британия остановила выдачу инвестиционных виз из-за богачей-преступников

Газета.Ruвчера в 21:36

Британия остановила выдачу инвестиционных виз для борьбы с преступностью

РБКвчера в 20:32

Великобритания приостанавливает выдачу «золотых виз»

Коммерсантъвчера в 20:30

Times: Великобритания остановит выдачу виз инвестора в целях борьбы с оргпреступностью

ТАССвчера в 19:47

Китай возобновил выдачу индивидуальных туристических виз кыргызстанцам

Sputnik Кыргызстанвчера в 09:04
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Политика

В Huawei прокомментировали задержание финансового директора компании

Компания Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море

Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Обновлено в 00:38
Политика

Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом

Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:35
Политика

В Германии выступили против ужесточения антироссийских санкций

Берлин выступает против ужесточения существующих антироссийских санкций и введения новых в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год

Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 00:32
Политика

В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца

Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 00:38
Политика

В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим

На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

Обновлено в 00:32
Политика

Абэ пригласил Путина посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии

Премьер Японии Синдзо Абэ пригласил российского президента Владимира Путина посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года, сообщил заместитель генерального секретаря Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в телепрограмме канала BS-Fuji.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:38
Политика

СБУ вызвала на допрос 14 священников УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос 14 священников Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.
Обновлено в 00:22
Политика

Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины

Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

В Евросоюзе назвали Россию главным источником дезинформации

Странам ЕС не удается договориться о наказании России за керченский инцидент Он рассказал, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force с 2015 года раскрыла более 4,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза, при этом главный источник дезинформации — это Россия.
Обновлено в 00:07
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