Политика
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Ведомостивчера в 21:47
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Китай возобновил выдачу индивидуальных туристических виз кыргызстанцам
Sputnik Кыргызстанвчера в 09:04
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Политика
В Huawei прокомментировали задержание финансового директора компании
Компания Huawei не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море
Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье
Ракетный эсминец ВМС США USS McCampbell демонстративно приблизился к заливу Петра Великого, омывающему город Владивосток и остров Русский.
Обновлено в 00:38
Политика
Путин: Помпео запоздал со своим ультиматумом
Ультимативное заявление из Вашингтона по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) запоздало, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:35
Политика
В Германии выступили против ужесточения антироссийских санкций
Берлин выступает против ужесточения существующих антироссийских санкций и введения новых в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год
Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 00:32
Политика
В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца
Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 00:38
Политика
В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим
На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Обновлено в 00:32
Политика
Абэ пригласил Путина посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии
Премьер Японии Синдзо Абэ пригласил российского президента Владимира Путина посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года, сообщил заместитель генерального секретаря Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в телепрограмме канала BS-Fuji.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:38
Политика
СБУ вызвала на допрос 14 священников УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос 14 священников Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Словакии
Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии.
Обновлено в 00:22
Политика
Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины
Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
В Евросоюзе назвали Россию главным источником дезинформации
Странам ЕС не удается договориться о наказании России за керченский инцидент Он рассказал, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force с 2015 года раскрыла более 4,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза, при этом главный источник дезинформации — это Россия.
Обновлено в 00:07