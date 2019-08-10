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Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»Телеканал 360° 09:57
Согласно «поправке Магнитского», взяточникам и нарушителям прав человека запретят въезд в Соединенное Королевство. Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в статье для The Sunday Telegraph пишет, что соответствующая законодательная поправка может быть принята после завершения процедуры Brexit.Вести.Ru09:54
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