с чего всё началось

Согласно «поправке Магнитского», взяточникам и нарушителям прав человека запретят въезд в Соединенное Королевство. Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».

Футбол Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед» Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своем будущем. Ранее он заявлял о желании перейти в "Реал".

Политика Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8 процентов на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA, сообщает "Корреспондент".

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Политика Путин приехал на крымское байк-шоу на мотоцикле «Урал» Местом проведения фестиваля выбран город Севастополь. Владимир Путин прибыл на шоу за рулём отечественного мотоцикла марки «Урал».

Культура Джордж Мартин получил от якутян «народный Оскар» К сожалению при вручении народного якутского Оскара Джорджа Мартина не было, но его помощница Джанет Северанс тепло поблагодарила от его имени «настоящих хранителей зимы» — якутян и всю команду создателей статуэтки Эллэя.

Происшествия На Урале нашли свалку уголовных дел Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции.

Энергетика Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Экономика Дачники уходят в онлайн Спрос на садовые товары растет за счет интернет-магазинов Продажи товаров для дачи и сада в России в 2019 году могут установить новый рекорд.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Авто Электрический Porsche Taycan дебютирует 4 сентября Немецкий автопроизводитель анонсировал дату дебюта своего нового электрокара Porsche Taycan. Новинку представят в среду, 4 сентября.

Гаджеты Спрос на планшеты продолжает сокращаться Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Экономика Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год - исследование Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Экономика Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.

Наука Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.

Гаджеты BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.